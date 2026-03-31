Jovem de 23 anos é encontrada morta dentro de freezer em Vitória da Conquista (BA)

Uma jovem de 23 anos, identificada como Manuela Vieira Matos Silva, foi encontrada morta dentro de um freezer em uma residência no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Manuela estava desaparecida desde o dia 24. O corpo foi localizado na tarde de domingo (29), após a Polícia Militar ser acionada por meio de uma denúncia informando que havia um cadáver dentro do imóvel.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e encontraram a vítima dentro do eletrodoméstico. O Departamento de Polícia Técnica foi chamado para realizar a remoção do corpo e os procedimentos periciais.

Durante as investigações, o principal suspeito do crime foi identificado como Lucas Santos Lima, de 29 anos. Ele foi localizado na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, onde acabou sendo preso. Segundo informações da polícia, o suspeito confessou o assassinato.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, que trabalha para esclarecer a motivação do crime e todos os detalhes que cercam o caso.(A Notícia Portal / Emily Dulcio)