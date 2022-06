Redenção: Secretaria de Educação lança projeto “No Ritmo do Berimbau” contra evasão escolar

O som do berimbau ecoou na última sexta-feira (27), durante a cerimônia de lançamento do projeto “No Ritmo do Berimbau”, realizada na Praça da Bíblia em Redenção. A iniciativa, que será implementada nas escolas municipais, é mais uma ação contra a evasão escolar na Rede Municipal de Ensino, lançada pela Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC).

De acordo com o secretário municipal de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira, o projeto de cunho pedagógico e social vai ensinar a prática da Capoeira dentro das escolas municipais. “O esporte é fundamental para aumentar o interesse dos alunos em permanecerem na escola e a capoeira será usada como algo atrativo no ambiente escolar. Me sinto muito feliz em poder participar do lançamento desse projeto que conta com o total apoio do nosso prefeito Marcelo Borges”, destacou o secretário.

Ao todo, o projeto que será coordenado pelo Departamento Municipal de Cultura, vai atender mais de 300 alunos das escolas Diocesana Imaculada, Rui Barbosa, Juscelino Kubitschek, Irmã Eunice, Otávio Batista Arantes, Eva Tomé de Souza, Irmã Gabriela, Carlos Ribeiro e Maria Conceição Corrêa nos turnos matutino e vespertino. O projeto vai proporcionar a integração entre diferentes segmentos, como história, educação física, música e também trabalhar as habilidades físicas, motoras, musicais, disciplina e trabalho em grupo, além de inúmeras outras atividades.

Além de oferecer aulas inteiramente gratuitas de Capoeira, a Secretaria de Educação entregou abadás de capoeira para as crianças e adolescentes que participam do projeto, como forma de incentivo, já que para muitas crianças e adolescentes, é a realização de um sonho.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Redenção/Pará