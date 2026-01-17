Jornalista Erlan Bastos morre aos 32 anos

Hoje o jornalismo perde um grande profissional. Erlan Bastos nos deixou nesta manhã ensolarada de sábado (17/1), aos 32 anos. Mas eu… eu perdi um amigo. Nossa relação começou conturbada, lá pelos idos de 2020. A gente brigava feito cão e gato pelo Twitter. Até a gente se olhar. Aí, toda aquela implicância virou admiração e amor.

Erlan Bastos foi capaz de me tirar do prumo. Justo eu, pisciana, que ama uma rotina. Me fez uma proposta irrecusável pra eu sair do Dia, jornal onde comecei como colunista. Resolvi ir. E então ele se mostrou verdadeiramente. Um cara generoso, que ajudava muita gente sem expor em rede social.

Erlan Martins dos Santos (nome de batismo) ajudou pessoas próximas reformando casas. Isso nunca foi parar em rede social. Muitas vezes, na TV, era procurado fora do horário por alguém que precisava de uma mão estendida. E Erlan estava sempre pronto para estender não só uma, mas as duas mãos.

Erlan me conquistou com um coração bom que só quem convive pode atestar. Por fora, uma casca dura, de um homem implacável. Por dentro, um menino que se refestelava com chambinho antes de dormir.

E Deus escolheu esse dia lindo e ensolarado pra levar de volta esse meu amigo – que nem gostava de sol. Erlan vai fazer falta no jornalismo de celebridades. Mas vai fazer ainda mais falta para nós, amigos, que nunca mais vamos ouvir ele dar um “xêro” antes de desligar o telefone.

Siga em paz para a eternidade, meu amigo “zero defeitos”. Por aqui, a gente vai levar a vida com saudade. Brilhe aí de cima. Com amor. ( A Notícia Portal com informações de Fábia Oliveira/ Foto: Divulgação)