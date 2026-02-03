InternacionalPolícia

Esposa de Henrique, dupla de Juliano, é presa nos Estados Unidos

Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, nessa segunda-feira (2/2)

03/02/2026

A empresária Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, após uma ocorrência registrada pela polícia local.

Esposa de Henrique, da dupla sertaneja, é presa em Orlando, nos EUA, por dirigir sem carteira.

A prisão ocorreu nessa segunda-feira (2/1). Até agora, não há informação oficial sobre pagamento de fiança ou liberação judicial. A informação foi confirmada pelo Metrópoles.

Amanda responde a duas acusações. A mais grave está relacionada à tentativa de evitar uma abordagem policial. O relatório indica que ela não obedeceu à ordem de parada, mesmo com a viatura acionando luzes e sirene, o que, pela legislação da Flórida, configura crime de terceiro grau.

Além disso, a empresária também foi autuada por conduzir um veículo sem habilitação válida, já que a carteira de motorista estaria fora do prazo de validade. Essa infração é classificada como contravenção. ( A Notícia Portal com informações de do Metrópoles/Fotos: Reprodução) 

 

03/02/2026

Notícias relacionadas

Governo do Estado lança Pavilhão Pará para estimular participação dos municípios na COP30

16/06/2025

Senado aprova PEC da Transição

08/12/2022

CULTURA: Parque Ambiental de Redenção Recebe o I Sarau Cultural em Homenagem aos Talentos Locais

16/02/2024

(sem título)

07/03/2023
Botão Voltar ao topo