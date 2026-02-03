Esposa de Henrique, dupla de Juliano, é presa nos Estados Unidos

A empresária Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, após uma ocorrência registrada pela polícia local.

A prisão ocorreu nessa segunda-feira (2/1). Até agora, não há informação oficial sobre pagamento de fiança ou liberação judicial. A informação foi confirmada pelo Metrópoles.

Amanda responde a duas acusações. A mais grave está relacionada à tentativa de evitar uma abordagem policial. O relatório indica que ela não obedeceu à ordem de parada, mesmo com a viatura acionando luzes e sirene, o que, pela legislação da Flórida, configura crime de terceiro grau.

Além disso, a empresária também foi autuada por conduzir um veículo sem habilitação válida, já que a carteira de motorista estaria fora do prazo de validade. Essa infração é classificada como contravenção. ( A Notícia Portal com informações de Letícia Perdigão do Metrópoles/Fotos: Reprodução)