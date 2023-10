Acidente com vítima fatal na PA-279 entre Água Azul e Ourilândia do Norte

A Policia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira (26), por uma equipe do SAMU, informando sobre um grave acidente que aconteceu na Rodovia estadual PA-279, no trecho entre Água Azul e Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

De acordo com a Policia Militar, o senhor Ezequiel Caria do Nascimento, de 42 anos, conduzia um caminhão VOLVO FH12 380, placa JUO 7365, carregado de madeira serrada.

Em uma curva, ele perdeu o controle da direção, tombou para fora da pista, chegando a arrancar um porte de energia. Seu Ezequiel foi lançado para fora do caminhão e ficou debaixo da carga de madeira, não resistiu aos ferimentos e morreu, antes mesmo da chegada dos socorristas do SAMU.

Uma mulher que estava com ele no caminhão, ficou ferida mais sobreviveu e foi levada até um Hospital de Água Azul do Norte, sem risco de morte.

Uma equipe da Policia Civil composta pelo Delegado Dr. Wendell e pelos investigadores Nonato e Raimundo, esteve no local colhendo informações para dar início às investigações. (A Notícia Portal/Luiz Pereira/com informações do repórter Juscelino Show de Tucumã)