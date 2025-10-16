ParáPolícia

PF apura desvio em contratos de saneamento de R$ 150 milhões no Pará

16/10/2025
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16/10), a Operação Óbolo de Caronte, com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de fraudar licitações, desviar recursos públicos e lavar capitais em contratos de obras e serviços ligados à antiga Secretaria Municipal de Saneamento de Belém/PA (SESAN), atual SEZEL.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 12 afastamentos cautelares de servidores, três suspensões de contratações e medidas de sequestro de bens, conforme decisão da Justiça Federal, nas cidades de Belém/PA e Rio de Janeiro/RJ.

As investigações apontam que, entre 2020 e 2024, empresas vinculadas ao grupo investigado firmaram contratos que somam cerca de R$ 153 milhões, incluindo obras prioritárias para a capital paraense. Os indícios indicam saques em espécie logo após os pagamentos públicos, caracterizando possível lavagem de dinheiro. Em uma dessas ocasiões, em novembro de 2024, a PF apreendeu R$ 601 mil em espécie.

Também estão sendo investigados os contratos do Projeto Mata Fome, contemplado pelo PAC Seleções do Governo Federal, no valor de R$ 132 milhões, cuja licitação foi suspensa por decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará em janeiro de 2025.

Também estão sendo investigados os contratos do Projeto Mata Fome, contemplado pelo PAC Seleções do Governo Federal, no valor de R$ 132 milhões, cuja licitação foi suspensa por decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará em janeiro de 2025. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)

16/10/2025

