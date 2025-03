FAX 2025: Jorge & Mateus são atração confirmada na Feira Agropecuária de Xinguara 2025

A dupla sertaneja Jorge & Mateus, uma das mais populares do Brasil, está confirmada como uma das grandes atrações da edição 2025 da Feira Agropecuária de Xinguara (FAX).

O anúncio oficial foi feito durante o leilão de posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Xinguara, evento que contou com a presença da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. Na ocasião, Joel Lobato foi reconduzido à presidência do Sindicato pela quinta vez.

Embora a data do show ainda não tenha sido divulgada, a expectativa entre os moradores de Xinguara e da região é alta. O público aguarda ansiosamente para cantar junto os maiores sucessos da dupla, conhecida por embalar os corações apaixonados.

Segundo Joel Lobato, a FAX 2025 promete ser a maior e mais grandiosa edição já realizada. O evento acontecerá entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro.

FAX 2025:

A Feira Agropecuária de Xinguara é um dos eventos mais importantes do setor no Sul do Pará. O município, conhecido como a “capital do boi gordo”, se destaca como um dos maiores produtores de leite e carne bovina do país. Além de movimentar o agronegócio, a FAX reúne grandes shows, exposições e atrações culturais, consolidando-se como um dos principais eventos da região. (Pedro Henrique – Da Redação)