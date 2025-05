Acidente misterioso tira a vida de idoso de 61 anos no município de Sapucaia

A comunidade de Sapucaia, município localizado a 144 quilômetros de Redenção, no sul do Pará, tentam entender o que motivou um acidente que tirou a vida de um homem de 61 anos. A caminhonete que ele dirigia estava dentro de um buraco, perto da rodovia BR-155. O buraco é fruto de obras que estão sendo feitas na rodovia.

Um acidente de trânsito na BR-155, próximo ao município de Sapucaia, sul do Pará, resultou na morte de um homem. Segundo informações da Polícia Militar do Pará, do 17º Batalhão Carajás, vinculado ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), uma ambulância foi acionada e chegou ao local para socorrê-lo, mas o homem já estava sem vida.

A vítima foi identificada como Antônio Dias, 61 anos, com endereço registrado em Casa de Tábua, distrito da cidade de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará.

No dia do fato, no último sábado (3) por volta das 22h40, uma guarnição da PM foi acionada para se dirigir à rodovia BR-155, em um desvio que há na pista no km 167, cerca de 25 km distante do município de Sapucaia, sentido Distrito Rio Vermelho, próximo à Fazenda Santa Elisa, na zona rural.

De imediato, relatou a PM, foi acionada a ambulância no Hospital Municipal de Sapucaia e realizado o deslocamento. Quando a guarnição e ambulância chegaram ao local havia um homem no chão, na beira da estrada, e a equipe médica confirmando que ele já se encontrava sem sinais vitais.

Ainda segundo a PM, foi relatado por pessoas que estavam no local que a vítima foi socorrida dentro do próprio veículo por outras pessoas, mas que elas (as pessoas que socorreram) não se encontravam mais no local.

O veículo conduzido pela vítima estava tombado dentro de um buraco, que está aberto para obras. Era uma Toyota Hilux, cor branca, ano 2023, placa RWW-8A04.

O corpo dele foi removido do local pela ambulância e entregue no necrotério do Hospital Municipal de Sapucaia. O médico de plantão relatou que a possível causa da morte foi um trauma no crânio. (A Notícia Portal com informações do Dol de Carajás e Fato Regional)