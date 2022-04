Redenção: Secretaria de Educação realiza a XXI copa estudantil

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC) realiza, nesta quinta-feira (28), às 16h, na quadra de esportes da Escola Municipal Maria Conceição Corrêa, o lançamento da XXI Copa Estudantil de Redenção (COESRED) 2022. A cerimônia de abertura terá as apresentações das unidades escolares da rede municipal, estadual e particular.

Os jogos serão realizados entre os dias 28 de abril e 9 de maio, com a participação de mais de 500 alunos do Ensino Fundamental e Médio, das escolas públicas e particulares, que vão disputar as modalidades de futsal, handebol, queimada e atletismo. A competição, que não acontecia há dois anos devido à pandemia da Covid-19, faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário do município de Redenção, em 13 de maio.

Além dos Jogos Estudantis, o clima de competição também vai tomar conta das Escolas Municipais da zona rural, no próximo dia 11 de maio, em mais uma edição dos jogos das Escolas do Campo. Os jogos serão disputados na Escola Municipal Princesa Isabel, na comunidade Nova Glória (Pebas).

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação – Redenção/Pará