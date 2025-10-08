Janaina Pereira anuncia ações intensificadas de prevenção ao câncer em todas as unidades de saúde

Durante todo o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara realiza uma série de ações voltadas à prevenção do câncer de colo do útero e de mama, dentro da campanha Outubro Rosa. A iniciativa, coordenada pela secretária Janaina Pereira, tem como foco ampliar o acesso das mulheres aos serviços preventivos e reforçar o cuidado com a saúde feminina.

De acordo com Janaina, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão intensificando as atividades de prevenção, com destaque para a realização do exame preventivo Papanicolau, que detecta precocemente o câncer de colo do útero.

“Estamos reforçando a realização do exame em todas as unidades, ampliando o número de atendimentos e garantindo mais acesso às mulheres que muitas vezes não conseguem realizar o exame durante o horário de expediente”, explicou a secretária.

Para atender o público feminino que trabalha em horário comercial, a Secretaria criou horários estendidos e programações especiais com acolhimento, palestras e momentos de cuidado.

“Cada unidade preparou uma agenda própria para facilitar o atendimento e incentivar que mais mulheres participem. No bairro Marajoara 1, por exemplo, ampliamos o horário estendido com uma enfermeira dedicada à realização dos exames, das 19h às 23h, especialmente para atender as mulheres que não têm tempo durante o dia”, detalhou Janaina.

Além da oferta de exames e orientações, às ações do Outubro Rosa buscam despertar a importância do autocuidado e da detecção precoce.

“O Outubro Rosa é um chamado para o autocuidado e a prevenção. Detectar o câncer precocemente salva vidas. O primeiro passo é procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Cuide-se, previna-se e incentive outras mulheres a fazer o mesmo. A saúde é feita com amor — e prevenir também é um gesto de amor”, concluiu a secretária. A campanha segue durante todo o mês com atividades educativas e preventivas nas unidades e comunidades do município. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional)