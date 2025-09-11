Polícia Militar recupera celular furtado em São Félix do Xingu

A Polícia Militar do Pará, por meio do motopatrulhamento do 36º Batalhão em São Félix do Xingu, recuperou na noite desta quarta-feira (10) um aparelho celular que havia sido furtado no município.

De acordo com o relatório policial, por volta das 20h, a guarnição foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) após denúncia do senhor Frederico Pereira Dutra, que relatou ter tido seu celular, modelo iPhone 16, cor preta, furtado no último dia 3 de setembro.

A vítima informou que, por meio do sistema de rastreamento, o aparelho estaria localizado nas proximidades da Avenida Pará (bairro Maginco). Os policiais se deslocaram até o ponto indicado e encontraram o celular em um terreno baldio.

Após a recuperação, os militares foram até a residência da vítima, onde realizaram a devolução do bem ao legítimo proprietário. Frederico Pereira agradeceu o empenho e destacou a agilidade e dedicação da Polícia Militar.

A ação fez parte da Operação Saturação, coordenada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, e executada pela equipe Águia, que realiza patrulhamento ostensivo em São Félix do Xingu. (Roney Braga A Notícia com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)