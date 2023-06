CENSO 2022: Veja o número de população dos 14 municípios do sul do Pará, e de sapucaia no Sudeste Paraense.

XINGUARA: A população da cidade de Xinguara chegou a 52.893 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 30,37% em comparação com o Censo de 2010. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

RIO MARIA: A população da cidade de Rio Maria chegou a 18.384 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 3,88% em comparação com o Censo de 2010.

ÁGUA AZUL DO NORTE: A população da cidade de Água Azul do Norte chegou a 18.080 pessoas no Censo de 2022, o que representa uma queda de -27,84% em comparação com o Censo de 2010.

FLORESTA DO ARAGUAIA: A população da cidade de Floresta do Araguaia (PA) chegou a 17.898 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 0,73% em comparação com o Censo de 2010.

SAPUCAIA: A população da cidade de Sapucaia chegou a 5.847 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 15,85% em comparação com o Censo de 2010.

BANNACH: A cidade de Bannach chegou a 4.031 moradores, a população cresceu 17,49% em relação ao Censo de 2010. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE.

OURILANDIA DO NORTE: A população da cidade de Ourilândia do Norte (PA) chegou a 32.467 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 18,67% em comparação com o Censo de 2010.

TUCUMÃ: A população da cidade de Tucumã chegou a 39.550 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 17,39% em comparação com o Censo de 2010.

REDENÇÃO: A população da cidade de Redenção (PA) chegou a 85.597 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 13,29% em comparação com o Censo de 2010.

PAU D´ARCO: A população da cidade de Pau D’Arco chegou a 6.931 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 14,88% em comparação com o Censo de 2010.

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: A população da cidade de Conceição do Araguaia (PA) chegou a 44.617 pessoas no Censo de 2022, o que representa uma queda de -2,06% em comparação com o Censo de 2010.

CUMARU DO NORTE: A população da cidade de Cumaru do Norte (PA) chegou a 14.036 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 34,11% em comparação com o Censo de 2010.

SÃO FELIX DO XINGU: A população da cidade de São Félix do Xingu chegou a 65.418 pessoas no Censo de 2022, o que representa uma queda de -28,38% em comparação com o Censo de 2010.

SANTA MARIA DAS BARREIRAS: A população da cidade de Santa Maria das Barreiras (PA) chegou a 16.548 pessoas no Censo de 2022, o que representa uma queda de -3,82% em comparação com o Censo de 2010.

SANTANA DO ARAGUAIA: A população da cidade de Santana do Araguaia (PA) chegou a 32.413 pessoas no Censo de 2022, o que representa uma queda de -42,28% em comparação com o Censo de 2010.

(A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira).