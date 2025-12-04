INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia região do Sul e Sudeste do Pará

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para Marabá e cidades da região das Sudeste Paraense. O aviso, válido entre 3 de dezembro de 2025, às 03h e 4 de dezembro de 2025, às 03h, destaca riscos à população.
O INMET divide os alertas em três níveis de severidade:
• Perigo potencial (amarelo)
• Perigo (laranja)
• Grande perigo (vermelho)
O instituto alerta para chuvas de até 30 mm por hora e ventos de até 60 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
As cidades que devem ser atingidas pelo alerta amarelo de chuvas intensas, segundo o INMET:
• Marabá – PA
• Parauapebas – PA
• Abel Figueiredo – PA
• Água Azul do Norte – PA
• Bannach – PA
• Bom Jesus do Tocantins – PA
• Brejo Grande do Araguaia – PA
• Canaã dos Carajás – PA
• Conceição do Araguaia – PA
• Cumaru do Norte – PA
• Curionópolis – PA
• Eldorado do Carajás – PA
• Floresta do Araguaia – PA
• Goianésia do Pará – PA
• Itupiranga – PA
• Jacundá – PA
• Nova Ipixuna – PA
• Novo Repartimento – PA
• Ourilândia do Norte – PA
• Palestina do Pará – PA
• Pau D’Arco – PA
• Piçarra – PA
• Redenção – PA
• Rio Maria – PA
• Rondon do Pará – PA
• Santa Maria das Barreiras – PA
• Santana do Araguaia – PA
• São Domingos do Araguaia – PA
• São Félix do Xingu – PA
• São Geraldo do Araguaia – PA
• São João do Araguaia – PA
• Sapucaia – PA
• Tucumã – PA
• Xinguara – PA.
