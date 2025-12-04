INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia região do Sul e Sudeste do Pará

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para Marabá e cidades da região das Sudeste Paraense. O aviso, válido entre 3 de dezembro de 2025, às 03h e 4 de dezembro de 2025, às 03h, destaca riscos à população.

O INMET divide os alertas em três níveis de severidade:

• Perigo potencial (amarelo)

• Perigo (laranja)

• Grande perigo (vermelho)

O instituto alerta para chuvas de até 30 mm por hora e ventos de até 60 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As cidades que devem ser atingidas pelo alerta amarelo de chuvas intensas, segundo o INMET:

• Marabá – PA

• Parauapebas – PA

• Abel Figueiredo – PA

• Água Azul do Norte – PA

• Bannach – PA

• Bom Jesus do Tocantins – PA

• Brejo Grande do Araguaia – PA

• Canaã dos Carajás – PA

• Conceição do Araguaia – PA

• Cumaru do Norte – PA

• Curionópolis – PA

• Eldorado do Carajás – PA

• Floresta do Araguaia – PA

• Goianésia do Pará – PA

• Itupiranga – PA

• Jacundá – PA

• Nova Ipixuna – PA

• Novo Repartimento – PA

• Ourilândia do Norte – PA

• Palestina do Pará – PA

• Pau D’Arco – PA

• Piçarra – PA

• Redenção – PA

• Rio Maria – PA

• Rondon do Pará – PA

• Santa Maria das Barreiras – PA

• Santana do Araguaia – PA

• São Domingos do Araguaia – PA

• São Félix do Xingu – PA

• São Geraldo do Araguaia – PA

• São João do Araguaia – PA

• Sapucaia – PA

• Tucumã – PA

• Xinguara – PA.

