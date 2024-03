Idoso fica ferido após ser atropelado por caminhonete na BR-155, entre Redenção e Pau D´arco

Um idoso ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma Caminhonete HILUX, na manhã deste domingo (10) na BR-155 no trecho entre Redenção e Pau D´arco, no sul do Pará.

O idoso conduzia uma moto Honda Biz cor vermelha, quando foi atropelado por uma caminhonete. O motociclista teve fratura exposta em uma das pernas, e sofreu uma pancada na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Redenção, foi acionada, para prestar atendimento a vítima.

O idoso recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Regional de Redenção, onde passou por cirurgia e segue se recuperando. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)