Pará tem a menor densidade de médico por habitante

A pesquisa Demografia Médica, divulgada ontem (8), pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Associação Médica Brasileira, mostra que, apesar do crescimento no número de médicos nos últimos anos, permanece a desigualdade no acesso à medicina no Brasil. Com 562,2 mil profissionais de medicina espalhados pelas cinco regiões do país, o índice registrado é de 2,6 médicos por mil habitantes. O número ainda está abaixo da média mundial de 3,36 médicos por cada grupo de mil habitantes.

A desigualdade é ainda maior quando considerados os estados com a menor densidade, e o Pará lidera com 1,18 médico por 1.000 habitantes, seguidos por Maranhão (1,22) e Amazonas (1,36). Esses dados alertam, sobretudo quando comparados com o Distrito Federal (5,53 por mil habitantes), Rio de Janeiro (3,77), São Paulo (3,50) e Santa Catarina (3,05).

Duas regiões do país têm número de médicos em relação à população inferior à média nacional. No Norte há 1,45 médico por 1.000 habitantes e, no Nordeste, 1,93. Já as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil contam com 3,39, 3,10 e 2,95 médicos por 1.000 habitantes, respectivamente.

Os dados da Demografia Médica ainda mostram que os médicos se concentram nas capitais brasileiras que, somadas, reúnem 312.246 médicos de todo o país, o que representa uma razão de 6,13 profissionais por 1.000 habitantes.

“Ainda é pouco significativa a dispersão territorial ou ‘interiorização’ de médicos, o que vinha sendo aguardado depois que inúmeros cursos de medicina foram abertos no interior. Pela projeção feita, o Brasil como um todo terá 4,4 mil médicos por mil habitantes em 2035, mas a desigualdade pode até mesmo se intensificar, com mais profissionais se dirigindo para locais onde a concentração já é alta”, destaca o documento da Demografia Médica.

O Pará tem 10.359 médicos para uma população de 8.777.124 habitantes. Deste total, 46,4% são generalistas (não atendem por especialidade) e 53,6% especialistas (realizou curso de especialização ou residência médica em uma área específica) em todas as áreas da medicina, sendo que a Clínica Médica é a área que tem o maior número de profissionais no Estado, 872. Pediatria vem em seguida, com 728 médicos. A cirurgia geral fecha com 664 especialistas.

Fonte: Diário do Pará