Ibama multa em mais de R$ 111 milhões pecuária ilegal em assentamento no sul do Pará

O Ibama realizou ações de fiscalização no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Brasília, no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará, dentro da Operação Terra para Sempre.

As atividades começaram em agosto e foram retomadas em dezembro de 2025. O balanço aponta mais de 111 milhões de reais em multas, além do embargo de quase 5.900 hectares usados ilegalmente para a criação de gado. Ao todo, 33 propriedades foram notificadas para retirada de rebanhos e estruturas irregulares.

A operação foi executada pelo Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia e teve como foco o uso irregular de áreas de Reserva Legal dentro do assentamento, conforme recomendação do Ministério Público Federal.

O cruzamento de dados do Cadastro Ambiental Rural com os registros do PDS identificou invasores que não são beneficiários da reforma agrária e que promoveram desmatamento, impediram a regeneração da floresta e mantinham pecuária ilegal.

Segundo o Ibama, as irregularidades prejudicam mais de 300 famílias assentadas, já que impedem o acesso a linhas de crédito do Pronaf. As áreas ocupadas ilegalmente não podem ser regularizadas, sendo necessária a retirada das atividades para recuperação ambiental. ( A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social do Ibama/ Foto: Divulgação/ Ibama)