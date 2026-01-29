Meio Ambiente

Ibama multa em mais de R$ 111 milhões pecuária ilegal em assentamento no sul do Pará

Além do dano ambiental, a atividade ilegal tem impedido o acesso dos assentados regulares às linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar (Pronaf), uma vez que a Área de Reserva Legal dos seus lotes está em situação ambientalmente irregular; isso traz prejuízos para mais de 300 famílias de assentados.

29/01/2026

O Ibama realizou ações de fiscalização no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Brasília, no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará, dentro da Operação Terra para Sempre.

Os responsáveis pelas infrações ambientais foram autuados por impedimento da regeneração natural da vegetação e notificados a retirar o gado e as estruturas de apoio no prazo de 30 dias.

As atividades começaram em agosto e foram retomadas em dezembro de 2025. O balanço aponta mais de 111 milhões de reais em multas, além do embargo de quase 5.900 hectares usados ilegalmente para a criação de gado. Ao todo, 33 propriedades foram notificadas para retirada de rebanhos e estruturas irregulares.

A operação foi executada pelo Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia e teve como foco o uso irregular de áreas de Reserva Legal dentro do assentamento, conforme recomendação do Ministério Público Federal.

Os responsáveis pelas infrações ambientais foram autuados por impedimento da regeneração natural da vegetação e notificados a retirar o gado e as estruturas de apoio no prazo de 30 dias

O cruzamento de dados do Cadastro Ambiental Rural com os registros do PDS identificou invasores que não são beneficiários da reforma agrária e que promoveram desmatamento, impediram a regeneração da floresta e mantinham pecuária ilegal.

Segundo o Ibama, as irregularidades prejudicam mais de 300 famílias assentadas, já que impedem o acesso a linhas de crédito do Pronaf. As áreas ocupadas ilegalmente não podem ser regularizadas, sendo necessária a retirada das atividades para recuperação ambiental. ( A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social do Ibama/ Foto: Divulgação/ Ibama)

29/01/2026

Notícias relacionadas

Embarcação naufraga em Itaituba e três pessoas seguem desaparecidas

08/02/2022

Redenção vai realizar o IV Circuito Junino do sul do Pará

04/05/2022

Suspeito de furto em Xinguara é espancado por população após caçada nas ruas; duas pessoas foram presas

10/08/2023

Polícia Federal deflagra operação contra fraudes fundiárias no Estado do Pará

21/05/2025
Botão Voltar ao topo