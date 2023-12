Tragédia em Conceição do Araguaia: Jovem de 20 anos é assassinado a tiros em sua residência

Na noite da última terça-feira (30), Erick Edson, um jovem de 20 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na cidade de Conceição do Araguaia, localizada no sul do Pará.

O crime ocorreu na Rua 20 do bairro Tancredo Neves, quando o rapaz estava em uma residência. Dois homens, se chegaram em uma motocicleta, surpreenderam Erick, disparando 11 tiros de pistola 380 em sua direção.

Infelizmente, seis dos disparos atingiram a vítima, resultando em sua morte imediata no local. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e a Polícia Civil de Conceição do Araguaia assumirá a investigação do caso. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a autoria ou motivação do crime. (A Notícia Portal com informações de Luiz Pereira)