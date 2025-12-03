HRPA recebe visita de representantes dos ministérios da Saúde e da Educação

A Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher é um programa de pós-graduação voltado para a formação prática de profissionais de saúde, com ênfase na atenção integral à saúde feminina no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

Através de atividades práticas, o programa visa qualificar profissionais de diferentes áreas, para atuar em equipes multiprofissionais, promovendo ações conjuntas de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, focando nas necessidades específicas da mulher em diversas fases da vida.

O HRPA deu um passo importante para oferecer a Residência Multiprofissional nas suas instalações, sob a supervisão dos profissionais do hospital. No final do mês de novembro, o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), recebeu representantes dos ministérios da Educação e da Saúde para a avaliação da abertura do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher.

As avaliadoras foram recebidas pela Coordenação de Residência e puderam conhecer a proposta do programa, construída conjuntamente entre o HRPA e a Universidade do Estado do Pará (Uepa), com foco no cuidado integral à mulher amazônida, especialmente a mulher indígena.

Ao longo da agenda, foram visitados diversos cenários de prática e instituições parceiras, como a Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), o Hospital Materno Infantil, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Unidades Básicas de Saúde e o Centro de Especialidades, que integram a rede municipal de cuidado à saúde da mulher. O programa conta também com a parceria da Prefeitura de Redenção, que contribui para fortalecer e consolidar a rede pública de atenção à saúde da mulher da região.

Para a coordenadora da Coremu/Uepa, Gabriela Ribeiro, esse movimento articulado “fortalece o SUS, amplia a integração ensino-serviço e consolida um modelo formativo alinhado às demandas reais da população”.

A vivência em cenários reais de atuação, permite troca constante de conhecimentos e experiências com profissionais que já atuam na área. Segundo o coordenador dos Programas de Residência Multiprofissional, Antônio Henrique, a iniciativa “representa um avanço importante para formar profissionais sensíveis às necessidades do território e comprometidos com a realidade das mulheres da região”.

O diretor do HRPA, Ricardo Arruda, destacou que a construção do programa reforça o compromisso institucional com a educação em saúde: “O HRPA permanece firme na missão de qualificar a assistência e apoiar iniciativas que transformam vidas, ampliando o impacto do hospital na formação de especialistas para a Amazônia”.

O HRPA, em Redenção, é administrado pela Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), uma OSS especializada em administração de hospitais públicos, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Pará (Sespa),

A equipe do HRPA registrou o reconhecimento do indispensável apoio a Secretaria Municipal de Saúde, à Prefeitura de Redenção, à Casai e ao DSEI Kayapó Pará, ressaltando a importância do acolhimento e parceria essenciais para o fortalecimento do programa e para sua consolidação no território.

O HRPA, mais uma vez, confirma o seu compromisso com o ensino em serviço e com a formação de profissionais que contribuem diariamente para transformar realidades na Amazônia. (A Notícia Portal com informações de Ricardo Gomes (HRPA)/ Fotos: Divulgação)