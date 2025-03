Starlink, serviço de internet de Elon Musk, chega ao Brasil com planos mensais

Descubra como a Starlink, serviço de internet via satélite de Elon Musk, chega ao Brasil com planos a partir de R$ 55 mensais para áreas remotas.

A internet se tornou uma plataforma importante para o trabalho, a comunicação e a divulgação de empresas, além do uso pessoal para melhorar a comodidade.

O serviço de internet via satélite Starlink, desenvolvido pela SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, chegará ao Brasil em breve com a promessa de complementar a conectividade no país. A empresa anunciou planos a partir de R$ 55 por mês para usuários em regiões remotas, oferecendo internet de alta velocidade e dados ilimitados.

A proposta da Starlink é levar conexão principalmente para áreas afastadas dos grandes centros urbanos, como regiões rurais, vilarejos isolados e localidades de difícil acesso. Nessas áreas, a infraestrutura de banda larga tradicional muitas vezes é limitada ou inexistente. A tecnologia promete oferecer uma conexão estável e veloz, semelhante à experimentada por usuários de grandes centros urbanos.

A Starlink é um serviço de internet via satélite que utiliza uma constelação de satélites em órbita baixa para fornecer conexão à internet em qualquer parte do mundo. A tecnologia busca superar as limitações das redes de fibra ótica e 4G, que frequentemente não chegam a áreas mais remotas.

Além do serviço residencial, a Starlink oferece planos voltados para viagens e embarcações, ampliando ainda mais seu alcance e possibilidades de uso.

Planos e preços da Starlink no Brasil

A empresa disponibiliza três modalidades de planos:

o Plano Residencial: Custa R$ 184 por mês, além do valor do equipamento necessário para a instalação da antena.

o Plano Viagem: Destinado a usuários em constante deslocamento, o plano tem o custo de R$ 450 mensais e inclui o kit antena. Permite conectividade em locais variados, como hotéis e áreas de camping.

o Plano Embarcações: Voltado para quem precisa de internet em alto-mar, custa R$ 1.283 por mês, além do custo do equipamento.

Os valores refletem a versatilidade do serviço, adaptável a diferentes necessidades e perfis de usuários. (A Notícia Portal/ Com informações do Dol)