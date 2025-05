Homem é preso por homicídio no Distrito Taboca, município de São Félix do Xingu

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Distrito Taboca, município de São Félix do Xingu, com o apoio da Polícia Militar, prendeu um homem em flagrante por homicídio, na quinta-feira (8).

A equipe policial foi informada sobre a ocorrência de disparos de armas de fogo em um bar, localizado na região do Distrito Taboca, momento em que os policiais diligenciaram até o endereço e, ao chegarem no local, visualizaram o corpo da vítima, com sinais de disparos de arma de fogo.

O suspeito do crime foi identificado ao longo das investigações e os agentes conseguiram localizá-lo, juntamente com a motocicleta utilizada na fuga do crime. Com ele foram encontradas uma espingarda calibre 28 contendo sete cartuchos do mesmo calibre, sendo um deflagrado e seis intactos.

O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais cabíveis. (A Notícia Portal/ /Fonte Policia Civil do PA)