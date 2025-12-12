Acontecimentos

Cumaru do Norte celebra 34 anos com megaevento e shows de Ceian Muniz e Thiago & Luan

Evento comemorativo reúne música e ações para a população

12/12/2025
O município de Cumaru do Norte se prepara para uma das maiores comemorações de sua história.

Cumaru do Norte comemora, neste sábado, 13 de dezembro, seus 34 anos de emancipação política. A festa será realizada na Praça Municipal Geraldo Temponi Barbosa Júnior e contará com uma programação gratuita. Além disso, o evento reúne shows, atividades esportivas e entregas oficiais feitas pela administração municipal.

Ceian Muniz promete emocionar o público

O cantor Ceian Muniz é uma das principais atrações da noite.

Ele é reconhecido pelo romantismo e pelo estilo “brega de luxo”, que conquistou milhões de fãs nas plataformas digitais. Durante o show, o público deve ouvir músicas que marcaram sua trajetória, além de sucessos que vêm ganhando espaço recente na internet.

Thiago & Luan também são destaque musical do evento

A dupla Thiago & Luan divide o protagonismo das atrações principais.

Os artistas representam a nova geração do sertanejo e possuem forte presença nas redes sociais e no streaming. Já no palco, eles entregam um repertório animado, com canções que misturam romantismo, batidas modernas e melodias envolventes. Por isso, a dupla deve atrair grande público e manter o clima festivo ao longo da noite.

Esportes, inaugurações e DJ surpresa completam o aniversário

A programação inclui ainda a final do campeonato municipal, inaugurações de obras públicas e a entrega de máquinas e veículos. Além disso, um DJ surpresa encerra a noite, garantindo um clima de celebração para toda a comunidade.

Expectativa de grande público

A gestão municipal espera uma das maiores edições do evento dos últimos anos. Isso porque a combinação de atrações musicais, ações oficiais e atividades esportivas deve movimentar o comércio local e atrair visitantes. Com isso, Cumaru do Norte celebra seus 34 anos com uma festa diversificada e de grande alcance popular. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)

