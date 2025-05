Homem é preso por ameaça em Redenção

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Redenção, prendeu um homem em flagrante pela prática do crime de ameaça contra a mulher, na segunda-feira (12).

Segundo a denúncia da vítima, o ex-companheiro realizou ameaças contra ela e contra a filha do casal, ao enviar mensagens através de um aplicativo de rede social, alegando que estaria vindo do Estado do Maranhão e que, ao chegar na cidade, exigia a saída da ex-companheira da residência, caso contrária tentaria contra a vida das duas.

Ao tomar conhecimento do fato, a equipe policial diligenciou até a localização do indivíduo e efetuou a prisão em flagrante. O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários, sob o viés da lei. (A Notícia Portal com informações da Polícia Civil)