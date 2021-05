RIO MARIA: CIDADE COMPLETA 39 ANOS NESTA QUARTA-FEIRA (12) RECEBENDO GOVERNADOR HELDER BARBALHO E INAUGURANDO OBRAS.

Importantes obras serão entregues na quarta-feira (12) data em que Rio Maria completa 39 anos de emancipação política. A Prefeita de Rio Maria Marcia Ferreira e sua equipe farão a recepção a Governado Helder Barbalho, para a inauguração de importantes obras para o município.

A inauguração das escolas Catete Pinheiro e Expedito Ribeiro, um terminal rodoviário e uma praça de alimentação, revelando compromisso da gestão municipal nas áreas de educação, logística e lazer do cidadão de Rio Maria.

O evento comemorativo pelos 39 anos de emancipação politica e administrativa de Rio Maria, contará ainda com Alvorada pelas Ruas da Cidade, às 05hs da manhã, Ato Cívico em frente à prefeitura, às 08hs da manhã e a Recepção ao Governador do Pará nas dependências do Valeu Boi Leilões, às 09hs da manhã.