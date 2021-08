CUMARU DO NORTE: Forças de Segurança combatem garimpos ilegais

Na manhã de ontem começaram as mobilizações de garimpeiros para tentar impedir a entradas de um comboio que se dirigia para a sede do município de Cumaru do Norte e que em seguida partiria para os garimpos da região com o objetivo de prender e parar as atividades de extração de ouro, que acontecem em várias áreas, inclusive indígenas.

Por volta de meio dia os garimpeiros usaram máquinas e abriram uma grande vala na PA 287, próximo a cidade de Cumaru do Norte. Ao mesmo tempo os garimpeiros também atearam fogo em uma ponte, para garantir que os carros da operação não seguissem viagem.

No inicio da tarde um helicóptero do exército baixou no local, fizeram levantamentos e em seguida decoraram rumo a casa do prefeito do município, Célio Marcos ‘Nego’ (MDB). Os oficiais do exército pediram que o prefeito deslocasse uma máquina para o local da interdição a fim de recuperar a estrada para que os carros da operação passassem. Mas até o fechamento desta edição a estrada continuava obstruída, pois a máquina da prefeitura que foi fazer o serviço quebrou.

Mas ontem por volta de 22 horas o comboio adentrou a cidade, deixando a pequena população em estado de expectativa. As autoridades usaram uma estrada alternativa para conseguir chegar a cidade.

Participam da operação, o exército, força nacional, Marinha e Polícia Federal. Cinco helicópteros fazem parte da frota aérea que dá apoio a operação.

Relatos que chegaram a nossa redação dão conta de que várias pontes já foram queimadas nas estradas de acesso às áreas de garimpos, com o intuito de impedir que os policiais cheguem até as os locais de extração de ouro.

Nossa reportagem também recebeu informações que ainda na segunda-feira várias máquinas PC haviam sido queimadas nos garimpos.

Ao todo são três os principais garimpos onde se concentram maior número de garimpeiros e máquinas PC que são os garimpos Maria Bonita, Cumaruzinho e Tarzam.