Homem é preso em flagrante por atos obscenos em Xinguara

Um homem de nome não divulgado foi preso neste domingo 05 de fevereiro, pela Policia Militar de Xinguara, acusado de praticar atos obscenos na frente de algumas mulheres.

O caso aconteceu próximo ao Posto Brasil, localizado na Avenida Xingu no centro da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), uma guarnição foi acionada por populares que presenciaram o ato. Ao chegar no local, o suspeito foi preso em flagrante.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Este crime tem pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão. (Luiz Pereira)