Homem é preso após agredir esposa e tentar esfaqueá-la em Água Azul do Norte

Um homem foi preso na manhã de domingo (15) em Água Azul do Norte, sudeste do Pará, após agredir a esposa e tentar esfaqueá-la com um canivete. O crime ocorreu por volta das 8h56, na rua Arnildo Rans, no setor Bela Vista.

Segundo o 17º Batalhão da Polícia Militar (Batalhão Carajás), a vítima, Vilma Cristina da Silva Ribeiro, procurou uma guarnição que realizava a Operação Saturação para denunciar que seu marido, Romário Pereira de Sousa, havia chegado em casa e a agredido com socos no rosto. Além disso, ele tentou feri-la com uma arma branca, mas foi impedido por uma amiga da vítima, identificada como Maria.

De imediato, a equipe composta pelo 3° Sargento Sales, Cabo B. Silva e Soldado Alves iniciou buscas na residência, mas não encontrou o suspeito. Durante as diligências, os policiais e a vítima avistaram Romário na rua Goiás. Ao perceber a aproximação da viatura, ele ainda tentou fugir, mas foi contido pela equipe.

Romário Pereira de Sousa foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, onde ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado sob a missão nº 2025128720. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)