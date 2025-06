Homem é detido após furtar whisky em supermercado de Xinguara

Durante a “Operação Saturação”, realizada pela Polícia Militar do Pará em Xinguara na terça-feira (11), um homem foi detido após furtar três garrafas de uísque Red Label no Atacadão Macre, localizado às margens da BR-155.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da viatura 1705 foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 10h50 para atender à denúncia. Ao chegar no local, os policiais encontraram Welington Silva Castro já contido por funcionários do supermercado. Os produtos furtados estavam dentro de uma bolsa que o suspeito carregava.

O gerente do estabelecimento, identificado como Yhago, informou à polícia que Welington também havia furtado bebidas no dia anterior, mas conseguiu fugir antes de ser abordado. Imagens das câmeras de segurança registraram a ação anterior.

O suspeito e os objetos recuperados foram encaminhados à delegacia de polícia civil para os procedimentos legais. Ainda segundo os policiais, foi necessário o uso de algemas, já que o homem apresentava comportamento agressivo, colocando em risco a própria segurança e a dos envolvidos na ocorrência. A ação faz parte da Operação Saturação, deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR-XIII), com o objetivo de reforçar a segurança e combater a criminalidade na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)