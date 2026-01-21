Os bastidores da demissão em massa de afiliada da Globo em SP e MG

Antes de demitir pelo menos 18 profissionais nas primeiras semanas do ano, o Grupo EP (Empresas Pioneiras) prometeu aos agora ex-funcionários um 2026 de prosperidade e estabilidade. A empresa é responsável por diversos veículos da imprensa no interior de São Paulo e Minas Gerais, incluindo uma das afiliadas da Rede Globo.

Fontes ouvidas pelo Metrópoles relatam que a decisão da empresa pegou a todos de surpresa. Isto porque, semanas antes, houve um “encontro com a liderança” com cenário de “contos de fadas” e uma série de promessas de melhorias na infraestrutura da empresa.

“Nunca vendemos tanta publicidade ou tivemos tantos acessos”, ouviram os funcionários antes da demissão coletiva. Literalmente coletiva. Em uma das redações do ACidadeOn, em Araguara, interior paulista, todos os colaboradores foram chamados para entrar mais cedo para uma reunião com uma das lideranças e um profissional do Departamento Pessoal, que esta com os documentos das rescisões em mãos.

A justificativa apresentada para as demisssões seria de que a empresa enfrenta dificuldades financeiras para equilibrar as contas e operar no azul. Profissionais da região, no entanto, questionam a decisão. Vale lembrar que o Grupo EP foi contemplado em um pregão eletrônico para comandar, a partir de fevereiro deste ano, a gestão do canal de TV e das redes sociais da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O valor do contrato é de R$ 26,9 milhões por ano.

Em contato com a reportagem, a justificativa apresentada pela empresa foi de que as demissões fazem parte de uma “reestruturação estratégica”. Leia a nota na íntegra ao final da matéria.

Ao todo, apenas entre jornalistas, foram 18 profissionais demitidos. Além de demissões pontuais, como nas rádios CBN Campinas ou EP FM Araguara, duas das cinco redações do site ACidadeOn, em Araraquara e São Carlos, foram completamente desligadas.

Na EPTV, filiada da Globo em SP e MG, atrações locais produzidas em São Carlos (SP) e Varginha (MG) foram canceladas. Entre os demitidos estão desde os apresentadores até diretores e estagiários.

Negociações por benefícios

Atingidos pela demissão, logo nas primeiras semanas do ano, os ex-funcionários se organizam para tentar negociar com o Grupo EP antes que sejam homologados os desligamentos. Mesmo que não consigam reintegrar parte dos profissionais, prejudicados pela falta de oportunidades da área no interior, a categoria espera garantir parte dos benefícios previstos em contrato.

“Temos mães que ficaram sem auxílio-crechê, dependentes que estavam com cirurgias marcadas e que agora não sabem se o plano de saúde será cancelado. Então queremos, pelo menos, minimizar os impactos”, conta Walter Strozzi, diretor regional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP). ( A Notícia Portal com informações de Adriana Arcoverde/ Fotos: Gabriel Lucas do Metrópoles)