Governo finaliza MP do auxílio emergencial e entregará ao Congresso nesta quinta-feira

Jair Bolsonaro irá na tarde desta quinta-feira ao Congresso Nacional para entregar o texto da medida provisória que retoma o auxílio emergencial a ser pago a pessoas vulneráveis devido à pandemia de Covid-19. A previsão é que o presidente vá ao Congresso às 17h.

A nota da Secom diz que serão duas medidas provisórias. Uma das MPs trata do crédito extraordinário para financiar o programa, e a outra dos critérios para atender o que o governo calcula que serão 46 milhões de pessoas com valores que variam de 150 a 375 reais mensais.

Segundo as informações, as duas MPs já estavam com o Palácio do Planalto passando pelas últimas revisões e deveriam ser apresentadas na sua versão final ao presidente em uma reunião com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Walter Braga Neto.

O Congresso promulgou na segunda-feira a PEC Emergencial, que prevê um limite de 44 bilhões de reais para uma nova rodada do auxílio emergencial. O texto, no entanto, foi aprovado na semana passada e os parlamentares cobram do governo o envio do texto do auxílio.

A previsão é que essa nova rodada, com valores bem inferiores aos de 2020, seja paga por quatro meses a partir de abril. (Por Investing, com edição da redação An 10)