Polícia Civil age rápido e prende homem por homicídio no município de Tucumã

Ação rápida dos investigadores da Polícia Civil de Tucumã, com o auxílio do policiamento ostensivo da Polícia Militar, resultou na prisão, nesta terça-feira (18), de Fernando Bernardo Souto (30), assassino confesso de Enildo Lima Alves (47), morto com golpes de arma branca e pauladas.

O crime ocorreu na Avenida Balata, no bairro Palmeira I, em Tucumã, em frente a um ferro-velho conhecido como Madruga.

Preso na vicinal 32, região da Vila P-5, no município de Tucumã, Fernando Souto não resistiu à prisão e contou aos investigadores sua versão: “O cara tirou intimidade com a minha mulher dentro do bar que eu aluguei do meu tio, dizendo que era de facção e do Comando Vermelho. Após uma bebedeira, nós discutimos e brigamos, e, para me defender, matei ele com uma faca de mesa e pauladas, mas fiz isso em legítima defesa.”.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, Enildo Alves já era investigado por tráfico de drogas e havia deixado o Centro de Recuperação Regional de São Félix do Xingu há pouco tempo, por suspeita de tentativa de homicídio. (Roney Braga / A Notícia Portal/ Fotos: Juscelino Show).