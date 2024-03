Homem aluga carro em Canaã para vendê-lo em Redenção

Policiais que integram a 2ª Companhia Independente de Missões Especiais – Cime, do 7º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Redenção, no sul do Pará, realizaram a prisão de João Pedro Santos Lima, acusado de ter aplicado um golpe de estelionato em uma locadora de veículos na cidade de Canaã de Carajás.

A prisão aconteceu durante o trabalho de patrulhamento tático no trecho da Rodovia BR-155 no trecho próximo a cerca de 10 quilômetros da cidade de Redenção.

Os agentes haviam sido informados de que o homem que havia aplicado um golpe na Empresa F. A. Coelho Locações, localizada na cidade de Canaã dos Carajás, e teria fugido no sentido da cidade de Redenção.

A informação repassada para a polícia foi de que suspeito apresentou a Carteira Nacional de Habilitação com o nome falso de Manoel Marques Soares Mendes, induzindo a empresa ao erro realizando o procedimento de aluguel do veículo modelo Polo, de cor branca, placa RXH 2F88.

Os agentes da 2ª CIME, passaram a esperar pelo suspeito que foi preso na abordagem feita na BR-155 próximo ao posto desativado da Policia Rodoviária Federal-PRF.

Durante a abordagem, o suspeito se identificou como sendo João Pedro dos Santos Lima, e por perceber que a casa havia caído, ele confessou que havia realizado o aluguel com documentos falsos com a finalidade de vender o veículo na cidade de Redenção no valor de R$ 12 mil reais.

O estelionatário foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, para ser feito o procedimento cabível. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)