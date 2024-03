Concurso PC PA: banca em definição; comissão formada.

Novidades para os que desejam concorrer às vagas do próximo Concurso da Polícia Civil do Pará! Um novo edital está previsto para 2024 e deverão ser ofertadas 237 vagas. Foi publicado no Diário Oficial a comissão que irá atuar na escolha da banca que irá organizar o certame.

O concurso já foi autorizado, tem comissão formada e já está em processo de contratação de banca, de acordo com a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma.

A vice-governadora também foi a responsável anteriormente pelo anúncio do edital com 237 vagas para a Polícia Civil do Estado do Pará em um vídeo nas redes sociais. Dessa forma, as vagas do edital serão distribuídas entre os seguintes cargos: 100 escrivães e 137 servidores.

Já no dia 23 de maio de 2023, foi anunciado, pelo governador do Estado do Pará Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan Tuma, um reajuste de 15% para os servidores da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA). O Projeto de Lei foi enviado para a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e beneficiará Escrivães, Papiloscopistas, Investigadores e também a área administrativa.

Na ocasião, Helder também anunciou que a gratificação dos delegados da PCPA será reajustada de 10% para 20%.

Concurso PC PA: remuneração e benefícios

Interessado em saber quanto ganha um agente da Polícia Civil do Pará? Aqui estão às remunerações atualizadas para os cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Papiloscopista, obtidos por meio da lei de acesso à informação:

Delegado: R$ 18.050,00

Escrivão, Investigador e Papiloscopista: R$ 6.893,57

A carga horária é tida como Integral, com exclusiva dedicação às atividades do cargo, com jornada semanal de quarenta e quatro horas, respeitadas as peculiaridades do cargo, podendo ser convocado a qualquer tempo, a critério da Administração da Polícia Civil-PA.

De acordo com a tabela remuneratória, com última atualização de outubro de 2019, a estrutura de valores da PC PA é dividida da seguinte maneira, tento a sua soma o valor integral:

Vencimento Base;

Gratificação por Tempo Integral (70% do VB);

Gratificação por Dedicação Exclusiva (70% do VB);

Gratificação de Risco de Vida (100% do VB);

Gratificação de Polícia Judiciária (70% do VB);

Gratificação por Exercício de Atividade de Polícia Judiciária (10% do VB);

Gratificação de Escolaridade (80% do VB).

Além disso, todos os servidores nomeados nos concursos PC PA possuem um Auxílio Alimentação de R$ 732,69.

Etapas de prova

O último edital do Concurso PC PA trouxe duas fases, sendo que a primeira delas será composta por seis etapas:

Prova Objetiva (eliminatória e classificatória)

Prova Discursiva ou Peça Processual (eliminatória e classificatória)

Prova de Capacidade Física (eliminatória)

Exame Médico (eliminatório)

Exame Psicológico (eliminatório)

Investigação Social e Criminal (eliminatório)

Já na segunda etapa, será apenas o curso de formação de Policial Civil, esse ministrado pela Academia de Polícia Civil.

Além disso, o certame contará com outros cinco pontos. Confira:

Confirmação de entrevista na fase de avaliação psicológica;

Não haverá linha de corte para aplicação das subfases;

As publicações oficiais ficarão a cargo da contratante;

Confirmação de exame médico para PcD, sob responsabilidade da contratante;

Necessidade de ambulância com UTI em todas as subfases, exceto a investigação criminal e social. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)