Ações sanitárias da Adepará habilitam frigoríficos paraenses à exportação para a China

As ações que vêm sendo desenvolvidas pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), para a manter a sanidade do rebanho paraense, foram um dos fatores principais para incluir quatro frigoríficos do Estado entre os 38 habilitados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) a venderem carne para a China, conforme divulgação do ministério. Agora, o Estado possui oito frigoríficos habilitados para a exportação. Dois estão localizados no município de Xinguara, um em Santana do Araguaia e outro em Marabá, sudeste do Estado, região com concentração de maior número de rebanho paraense.

“Isso significa a valorização da pecuária do Estado, da qualidade da pecuária do Pará e geração de emprego. Nós estamos falando em uma região em que essas quatro plantas geram 7 mil empregos e estarão contratando novos profissionais para atender a esse mercado. No ápice da sua produção, ampliando ainda mais a oferta. Além da oferta para o mercado chinês, ampliará também dentro do Estado, o que permite a redução do preço na venda dos supermercados”, enfatizou o governador do Estado, Helder Barbalho.

Estas habilitações comprovam que a Adepará possui profissionais qualificados para realizar um serviço veterinário de excelência, que mantém o rebanho paraense livre de doenças ou de qualquer agente que possa prejudicar o status sanitário do Estado, garantindo o desenvolvimento da cadeia pecuária, por estar presente em todas as etapas, pautando suas ações em diretrizes dos programas sanitários nacionais, e assim garantindo a sanidade dos rebanhos.

“A Adepara tem papel fundamental na manutenção da sanidade do nosso rebanho, nós temos um serviço de defesa forte que realiza inspeção em propriedades rurais, garantindo quanto à condição sanitária, assegurando que não existe, em nosso rebanho, doenças que possam prejudicar o status sanitário”, ressaltou o diretor-geral da Agência, Jamir Macedo.

Esse nível de qualidade também é reflexo do trabalho que a Agência de Defesa desenvolve na propriedade, incluindo a inspeção dos animais e vacinação assistida. As políticas formuladas pela agência abrangem o pequeno, o médio e o grande produtor rural, e visam atender ao mercado interno e também fazer com que os produtos pecuários tenham competitividade em preço e qualidade nos mercados nacionais e internacionais.

“Quero aqui agradecer a parceria do Mapa, a parceria do governo federal e, claro, a confiança do mercado chinês e o talento e a qualidade da pecuária do Pará, para gerar emprego no campo, emprego sustentável, com práticas sustentáveis, com animais que estarão sendo chipados dentro do processo de controle e fiscalização de boas práticas ambientais, para que todo mundo ganhe. O meio ambiente ganha, a sociedade ganha e a produção do Estado sai vencedora”, finalizou o governador.

Incentivos do Estado

O Programa Estadual de Integridade é uma das principais estratégias de incentivo que o governo do Pará desenvolve para a cadeia produtiva, ao garantir os avanços do setor pecuário e a qualidade do rebanho, além promover a sustentabilidade e aumentar a renda dos produtores.

O programa também visa ao controle efetivo do trânsito de cada animal que circula pelo território paraense, tendo como pilares a rastreabilidade e implantação de brincos no gado, a fim de preservar a cadeia em todas as fases: da produção à comercialização. A Agência de Defesa vem desenvolvendo todo o processo, e está finalizando o sistema que será a plataforma para a execução do programa.

A rastreabilidade também será essencial para manter a preservação sanitária do rebanho, principalmente após a última vacinação, que vai ocorrer no próximo mês, contra a febre aftosa.

Jamir Macedo afirma que a agência trabalhou forte com o produtor e conquistou o status de zona livre de aftosa com vacinação, o que garante a mercados como o chinês. E agora, este ano, mais um passo dado, o mais importante de todos: o avanço para zona livre de aftosa sem vacinação, que abre novas portas comerciais para a produção paraense a mercados inacessíveis anteriormente, como o europeu.

“Aliado a isto, o trabalho da agência traz a segurança necessária, garantindo a rastreabilidade do rebanho paraense, que será amplificada com a implantação da identificação individual do rebanho, que, além de fortalecer o controle sanitário também auxiliará no controle ambiental, tornando a cadeia pecuária do Estado do Pará integra do ponto de vista sanitário, social e ambiental”, concluiu o diretor-geral da Adepará.

Pecuária paraense em expansão

O Pará tem o segundo maior rebanho bovino do País, com mais de 26 milhões de animais, representando um crescimento do setor pecuário, que vem adotando práticas sustentáveis, aliadas ao uso da tecnologia e a união de esforços entre o setor produtivo e o governo do Estado.

A eficiência da pecuária paraense está em um expressivo crescimento na produção sem expandir a área ocupada, preservando áreas ainda intocadas. O segmento cresce e ocupa uma área de 193.697 quilômetros quadrados (km²), o que corresponde a 15,55% do território paraense, que tem 1.245.870,798 km.

O crescimento é resultado de aporte tecnológico e ações de sustentabilidade, o que pode ser observado na tecnificação da criação de animais, que inclui rotatividade e adubação do pasto, que permite melhor aproveitamento da área e maior lotação de animais; controle sanitário e melhoria genética dos animais, permitindo o abate a partir dos 18 meses, o que antes levava 60 meses. (Agência Pará)