Governo muda idade mínima do Instagram para 16 anos

O Ministério da Justiça e Segurança Pública alterou a classificação indicativa do aplicativo Instagram, que era não recomendado para menores de 14 anos e, desde esta quarta-feira, 11, passou a ser não recomendado para menores de 16 anos. A mudança ocorreu após avaliação do acesso a cenas de sexo, nudez, violência e uso de drogas proporcionado pelo aplicativo.

A nova classificação indicativa aparece nas lojas de aplicativos, para cada app pesquisado, ao lado do espaço ocupado para armazenamento e do número de downloads já realizados.

Em nota, o Instagram afirma que a metodologia usada na classificação realizada pelo Ministério da Justiça não leva em consideração as medidas de proteção que as plataformas oferecem.

A alteração foi determinada por despacho publicado no Diário Oficial da União. “Foi realizada a análise de rotina do aplicativo Instagram e foram encontrados conteúdos díspares em relação à classificação indicativa outrora atribuída”, afirma o texto. (A Notícia Portal com informações de Agência Estado. Foto crédito: Reprodução/Freepik)