PF mobiliza atiradores de elite para segurança da COP30

A Polícia Federal implementou um grande aparato de segurança para a realização da COP, que tem a maior parte de seus eventos no Parque da Cidade da capital paraense. Dentre os trabalhos da Polícia Federal, está incluso o posicionamento estratégico de atiradores de precisão, popularmente conhecidos como snipers, com o objetivo de repelir potenciais ameaças.

Os profissionais envolvidos pertencem ao Comando de Operações Táticas (COT), uma das unidades operacionais da PF. Sua função principal é atuar como “contrasniper”, visando neutralizar qualquer ameaça que possa surgir de atiradores com intenções criminosas, garantindo assim a integridade dos participantes do evento.

A atuação desses especialistas exige treinamento contínuo e aprimoramento constante. Eles dedicam grande parte de seu tempo ao desenvolvimento das habilidades necessárias para desempenhar essa função complexa, que demanda uma série de requisitos técnicos e táticos para sua execução eficaz. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)