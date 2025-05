Documento revela falsificação de certificado escolar do presidente da Câmara de Canaã dos Carajás

Um ofício oficial emitido pelo Centro de Ensino João Almeida, localizado em Esperantinópolis (MA), vem causando polêmica e levantando sérias dúvidas sobre a veracidade do histórico escolar do atual presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás, Flavio Gomes de Souza.

Datado de 07 de março de 2025, o documento declara que não há nenhum registro ou dossiê escolar em nome de Flavio na instituição. Mais grave ainda, o ofício afirma que o certificado apresentado, com data de expedição de 18 de março de 2005, é falsificado, incluindo assinaturas que não coincidem com as originais da gestora e da secretária escolar da época.

A direção da escola se colocou à disposição para prestar esclarecimentos, reafirmando a inexistência de qualquer vínculo do nome citado com o centro de ensino.

O caso, se confirmado, pode configurar crime de falsificação de documento público o que levanta questionamentos não apenas sobre a trajetória acadêmica do parlamentar, mas também sobre sua legitimidade e ética no exercício do cargo.

Seguimos acompanhando e traremos novas atualizações sobre o caso. Afinal, em tempos de fake news, até diploma tem que passar por checagem. (A Notícia Portal/ Fonte Canaã Ativa)