OURILÂNDIA: Três pessoas foram executadas na área indígena Turedjan

A Polícia Civil, em Ourilândia do Norte, investiga a morte de três pessoas executadas na área indígena Turedjan. Os corpos, dois de mulher e um de homem, foram encontrados por volta das 9h de, segunda-feira, dia 25. As vítimas são: José Rogério Freitas; Patrícia Tavares Souza e Erika Cristina Neves Rodrigues, esta tinha contra si mandado de prisão expedido pela Justiça, em Ourilândia do Norte, por tráfico de drogas.

O triplo homicídio ocorreu a cerca de 30 km da sede do município, no território da reserva indígena. O inquérito policial está a cargo do delegado César Faustino e equipe de investigadores.

Conforme foi levantado pelas autoridades policiais uma das linhas de investigação aponta para uma disputa por pontos de venda de drogas no garimpo situado na área indígena Turedjan.

(Com informações Zé Dudu)