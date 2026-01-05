Sul e Sudeste do Pará

Governo do Pará amplia concessão do saneamento e inicia nova fase em 13 municípios

Municípios com início de operação em 5 de janeiro Breves, Anajás, Santa Izabel do Pará, Curuçá, São João de Pirabas, Salinópolis, Quatipuru, Baião, Colares, Parauapebas, Canaã dos Carajás, São Félix do Xingu e Conceição do Araguaia.

05/01/2026

O Governo do Pará concluiu, nesta segunda-feira (5), mais uma etapa do processo de regionalização e modernização do saneamento básico no Estado. Treze municípios passam a integrar, de forma definitiva e antecipada, a operação da concessionária Águas do Pará, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A medida vai beneficiar diretamente cerca de 647 mil pessoas e prevê investimentos de R$ 107,8 milhões já no primeiro ano de atuação.

A nova fase marca o encerramento da rodada de municípios dos três blocos concedidos na sessão pública, em abril do ano passado, e inclui cidades das regiões Metropolitana de Belém, Marajó, Nordeste e Sudeste do Pará. Entre os municípios contemplados estão Breves, Anajás, Salinópolis, Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu, que eram operados pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Antecipação da operação da Águas do Pará vai beneficiar 647 mil pessoas e prevê R$ 107,8 milhões em investimentos no primeiro ano

“A entrada da concessionária nos municípios representa uma etapa planejada do processo de regionalização do saneamento no Pará. A Cosanpa atuou de forma técnica e integrada nessa transição, assegurando a continuidade operacional dos sistemas e a transferência organizada das responsabilidades. Permanecemos responsáveis pela produção de água em Belém, Ananindeua e Marituba, com o compromisso de manter a segurança hídrica”, reforçou o presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior.

No mesmo sentido, o presidente da Águas do Pará, André Facó, ressaltou que a assunção dos municípios reforça o compromisso da concessionária com a ampliação dos investimentos e a melhoria contínua dos serviços de saneamento no Estado.

Além dos investimentos estruturais, a concessão prevê a ampliação da Tarifa Social, voltada às famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica.

“Assumir esses municípios é assumir um compromisso diário com a qualidade de vida das pessoas e proteção do meio ambiente. Também temos vários desafios em investir em sistemas que precisam passar por melhorias que serão feitas de forma gradativa. Esse é o nosso compromisso, olhar para as pessoas e para os investimentos que são necessários para garantir que o sistema de água e esgoto chegue até elas”, destacou o presidente da Águas do Pará, André Facó.

Além dos investimentos estruturais, a concessão prevê a ampliação da Tarifa Social, voltada às famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica. A meta é beneficiar até 1,6 milhão de paraenses em todo o Estado, o equivalente a cerca de 30% da população.

( A Notícia Portal com informações Por Flávia Araújo (COSANPA)/ Fotos: Bruno Cruz Agência Pará)

05/01/2026

