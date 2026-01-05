Governo do Pará amplia concessão do saneamento e inicia nova fase em 13 municípios

O Governo do Pará concluiu, nesta segunda-feira (5), mais uma etapa do processo de regionalização e modernização do saneamento básico no Estado. Treze municípios passam a integrar, de forma definitiva e antecipada, a operação da concessionária Águas do Pará, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A medida vai beneficiar diretamente cerca de 647 mil pessoas e prevê investimentos de R$ 107,8 milhões já no primeiro ano de atuação.

A nova fase marca o encerramento da rodada de municípios dos três blocos concedidos na sessão pública, em abril do ano passado, e inclui cidades das regiões Metropolitana de Belém, Marajó, Nordeste e Sudeste do Pará. Entre os municípios contemplados estão Breves, Anajás, Salinópolis, Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu, que eram operados pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

“A entrada da concessionária nos municípios representa uma etapa planejada do processo de regionalização do saneamento no Pará. A Cosanpa atuou de forma técnica e integrada nessa transição, assegurando a continuidade operacional dos sistemas e a transferência organizada das responsabilidades. Permanecemos responsáveis pela produção de água em Belém, Ananindeua e Marituba, com o compromisso de manter a segurança hídrica”, reforçou o presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior.

No mesmo sentido, o presidente da Águas do Pará, André Facó, ressaltou que a assunção dos municípios reforça o compromisso da concessionária com a ampliação dos investimentos e a melhoria contínua dos serviços de saneamento no Estado.

“Assumir esses municípios é assumir um compromisso diário com a qualidade de vida das pessoas e proteção do meio ambiente. Também temos vários desafios em investir em sistemas que precisam passar por melhorias que serão feitas de forma gradativa. Esse é o nosso compromisso, olhar para as pessoas e para os investimentos que são necessários para garantir que o sistema de água e esgoto chegue até elas”, destacou o presidente da Águas do Pará, André Facó.

Além dos investimentos estruturais, a concessão prevê a ampliação da Tarifa Social, voltada às famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica. A meta é beneficiar até 1,6 milhão de paraenses em todo o Estado, o equivalente a cerca de 30% da população.

Municípios com início de operação em 5 de janeiro Breves, Anajás, Santa Izabel do Pará, Curuçá, São João de Pirabas, Salinópolis, Quatipuru, Baião, Colares, Parauapebas, Canaã dos Carajás, São Félix do Xingu e Conceição do Araguaia. ( A Notícia Portal com informações Por Flávia Araújo (COSANPA)/ Fotos: Bruno Cruz Agência Pará)