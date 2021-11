Governo do Estado assina convênio para construção de hospital em Tucumã

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), assinou nesta quarta-feira (03) um convênio para a construção do Hospital Municipal de Tucumã, situado na região do Araguaia, sul do Pará, às margens da rodovia PA-279. A parceria entre Estado e a Prefeitura de Tucumã garantirá o investimento de R$ 9.249.839,97, sendo R$ 8.879.846,37 repassados pelo Estado e R$ 369.993,60 de contrapartida do município para a construção da primeira etapa das obras da unidade, sendo garantidos 40 leitos, a estruturação do setor de emergência, diagnóstico e laboratório, pavimentação, iluminação e paisagismo parcial.

O hospital, que será de pequeno porte, atenderá casos de média complexidade. Ao assinar o convênio, o governador Helder Barbalho comentou sobre a iniciativa: “Era um anseio antigo da população de Tucumã e que agora será atendido. Com isso reforçamos a estrutura em saúde da PA-279 e do sul do Pará, reafirmando compromisso já firmado em Ourilândia do Norte, com as obras do novo hospital regional, e também em Tucumã, com o hospital municipal”, destacou.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, afirma que o Hospital Municipal de Tucumã será mais uma importante unidade hospitalar colocada à disposição da população. “É mais um compromisso do Governo do Estado de levar saúde a toda a população paraense”, disse o gestor, que esteve no ato de assinatura do convênio, em que também estiveram presentes, entre outros, o prefeito de Tucumã, Celso Lopes, o deputado federal Nilson Pinto, a deputada estadual Cilene Couto e vereadores de Tucumã.

(Com informações Zé Dudu)