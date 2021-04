REDENÇÃO: MÃE ABANDONA RECÉM-NASCIDO EM QUARTO DE HOTEL.

A criança com aproximadamente um mês de nascido, foi resgatada por uma guarnição da Polícia Militar, que foi acionada por uma pessoa que mora no hotel, que fica localizado as proximidades do terminal rodoviário de Redenção. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança entregue ao conselheiro João Rodrigues, conhecido por ‘’Joãozinho’’ que levou o recém-nascido a Delegacia de Polícia Civil, para fazer o procedimento policial.

Após o término do procedimento na unidade policial, a criança foi levada ao Hospital Materno Infantil, onde passou por uma avaliação médica e em seguida foi levada para o Abrigo Municipal, onde ficará sob os cuidados de servidores da instituição até que parentes sejam localizados.

De acordo com informações levantadas pela reportagem, a mãe da criança, residia no hotel e vive perambulando pelos arredores do terminal rodoviário.

Segundo o conselheiro Paulinho, todos os esforços estão sendo feitos pelo Conselho Tutelar, para descobrir parentes que sejam próximos da criança, para que o recém nascido possa ser entregue para esses familiares. ‘’Nós estamos fazendo o levantamento de informações que possam nos levar ao pai, avós, tios e outros parentes para que eles possam cuidar da criança, para que ela não perca esse vínculo familiar, enquanto não localizamos a criança vai permanecer no Abrigo Municipal’’, relata Paulinho Conselheiro.

O conselheiro Joãozinho se emocionou ao segurar no colo o pequeno ser , tão indefeso e inocente que foi deixado pela mãe no quarto do hotel. A polícia investiga o caso