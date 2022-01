Confraternização do grupo Arauto é sucesso

O Grupo Arauto reuniu colaboradores, dirigentes e amigos para festejar mais um ano de crescimento. No evento realizado na Chácara Arauto nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2021, não faltou diversão, celebração e espírito de equipe. Todas as medidas de segurança contra a Covid-19 foram tomadas, em respeito às normas estabelecidas pelo município de Redenção/PA.

Os funcionários foram recepcionados, no sábado dia 11 de Dezembro, recebendo um kit com caneca, toalha, chinelo, álcool em gel e camiseta oficial do evento. Uma estrutura de acampamento foi montada na chácara com banheiros de suporte para os colaboradores vindos de outras cidades, em seguida foi servido um delicioso café da manhã, no almoço uma saborosa feijoada e churrasco.

A noite da festa ficou mesmo por conta da banda Sem B.O de Paraíso do Tocantins e o DJ Marciano de Fortaleza. O tradicional desfile dos funcionários que se vestem do sexo feminino, também foi realizado. O ponto alto foi a queima de fogos para celebrar o ano novo.

No domingo dia (12) o palhaço Tereco Teco e animadores fantasiados de Capitão América, Emília e outros personagens infantis trouxeram alegria e diversão para a criançada. As crianças receberam uma atenção toda especial nessa confraternização, puderam desfrutar de touro mecânico, pula-pula e um Papai Noel distribuindo brinquedos e alegria do Natal para os pequenos. Ainda com o objetivo de integrar e confraternizar, foram realizados os torneios de futebol, vôlei, baralho, dominó e sinuca.

“Tive o privilégio de participar desse grande momento que foi essa grande festa que aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro […]. Uma confraternização que não acontecia há 7 anos; deixou de existir devido a ausência do nosso querido Iavé no grupo, que passou a fazer parte da gestão municipal e nesse tempo não houve mais a celebração de fim de ano. Lucas, Felipe, Dona Vilma, Josiane e Josué, quiseram homenagear o saudoso Iavé realizando a confraternização esse ano. A confraternização foi tudo de bom, o planejamento, a preparação a participação de todos envolvidos direta e indiretamente[…]. O cerimonialista deu uma aula de organização do evento. Tudo perfeito”, comentou o coordenador de patrimônio da Reimac Casa e Campo, Bartolomeu Gomes.

O Grupo Arauto, por meio da valorização da equipe e ações que contribuem para uma maior integração de todos, segue com passos firmes para um 2022 cheio de conquistas.

(Com informações: Ascom grupo Arauto)