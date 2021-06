Governador Helder vai entregar títulos de terra e créditos rurais em São Felix do Xingu

Nesta quarta (30), o prefeito de São Felix do Xingu – João Cleber (MDB) e o presidente do Sindicato Rural do município Francisco Torres ‘Torrinho’, juntamente com outras autoridades receberão Helder Barbalho (MDB) para uma solenidade de assinaturas de ordem de serviços. Acontecerá no Sindicato Rural de São Felix do Xingu e terá início às 11 horas

SINALIZAÇÃO: Será autorizado obras de sinalização das ruas de São Félix do Xingu, além de serviços complementares no município. De acordo com o convênio celebrado entre Estado e a Prefeitura, serão sinalizadas as principais ruas e avenidas da cidade, incluindo, as de maior fluxo de pedestres e veículos, as de maior importância econômica e as que registram o maior número de acidentes.

TITULOS: Por meio das ações do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) no Programa Territórios Sustentáveis, o Governo do Estado vai entregar 165 títulos de propriedade de terra a produtores rurais de São Félix do Xingu. Com esta entrega, o ITERPA já titulou aproximadamente, 400 produtores rurais que aguardavam por muito tempo a sonhada regularização fundiária das suas terras.

CRÉDITO: O governador também vai lançar linhas de crédito aos produtores rurais por meio do Banpará-Bio, que tem por objetivo estimular o aumento da produtividade no campo e manter a floresta em pé. O valor do investimento é de até R$ 400.000,00, com prazo de 10 anos e carência. O valor liberado para cada produtor rural será calculado de acordo com as necessidades produtivas de cada propriedade, já identificadas no diagnóstico feito pela Emater. Desta forma, o processo para a liberação dos valores é feito com maior eficiência e celeridade.

CACAU: Serão implementados cerca de 450 hectares de sistema agroflorestais, com o plantio de cacau na região, para garantir desenvolvimento socioeconômico dando oportunidades ao pequenos produtores. A ação Cacau no Xingu e coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) e pretende aumentar a renda e a atividade do produtor rural além de fazer a restauração florestal de forma produtiva. No mesmo evento será apresentado o projeto para a construção da tão sonhada ponte sobre o Rio Fresco. A obra vai ajudar no desenvolvimento da região.

OURILANDIA DO NORTE: Em seguida o governador se deslocará para o município de Ourilândia do Norte, onde visitará às obras do Hospital Regional de Ourilândia do Norte e fará a entrega da obra de ampliação da Escola Estadual Dr. Romildo Veloso, e entregará o benefício ‘Sua Casa’ da Cohab – à 42 famílias