Coronel Neves é o novo comandante geral da polícia militar do Pará

O anúncio foi feito pelas redes sociais do governador Helder Barbalho . “Quero agradecer ao Cel. Dilson Júnior pelo excelente trabalho à frente da nossa briosa PM, sendo o comandante mais longevo da corporação.

06/09/2025
O Novo comandante-geral da Polícia Militar do Pará é o Coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, oficial que construiu uma sólida trajetória na corporação.

Ao longo de sua carreira, exerceu funções de destaque como comandante do Comando de Missões Especiais e diretor-geral de operações, sendo reconhecido pela dedicação e pelo compromisso com a Segurança Pública.

Sua ascensão ao cargo máximo da PM paraense é vista como resultado de uma trajetória de respeito e de contribuições estratégicas para o fortalecimento da instituição.

O Coronel Dilson Júnior deixa o comando com um legado histórico. Sob sua gestão, a corporação passou por um amplo processo de transformação, marcado pela modernização, pelo aparelhamento da tropa e pelo fortalecimento da estrutura operacional.

A Polícia Militar, hoje, encontra-se mais bem equipada e preparada para atuar em defesa da população paraense, reflexo direto do trabalho realizado durante sua administração. (A Notícia Portal com informações do Blog do Xarope: Fotos: Reprodução)

