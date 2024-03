Xinguara: PM prende homem acusado de tráfico de drogas

Um homem está sendo acusado de ter furtado um aparelho celular na noite da última segunda-feira (11), em residência na cidade de Xinguara, no sul do Pará.

Na manhã desta terça-feira (12), a Policia Militar recebeu uma denúncia da vítima informando que havia rastreado o aparelho.

De posse da informação, uma guarnição se deslocou até o setor Frei Henri, mais conhecido como “setor dos Carroceiros”. Chegando lá identificaram o acusado que estava em posse de vários celulares, sendo um deles o da vítima.

Durante uma busca minuciosa, os agentes encontraram em uma árvore, uma embalagem de Mentos, com 21 pedras análoga a Crack e no Galinheiro foram encontrados, Balanças de Precisão, embalagens de Plástico, R$-328,00 em dinheiro e uma motocicleta Honda BROSS cor vermelha com registro de roubo ou furto.

De acordo com informações de pessoas próxima ao suspeito, a moto e o celular, ele teria comprado sem saber que ambos eram produtos de roubo ou furto. Porém essa versão vai ser apurada pela Policia Civil.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado junto com material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para os procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal/Fonte Ponto de Vista)