Mutirão de Limpeza mobiliza prefeitura e comunidade no combate à dengue em Bannach

A Prefeitura de Bannach iniciou, na segunda-feira (26), o Mutirão de Limpeza, uma ação que tem como objetivo manter a cidade limpa e prevenir doenças, como a dengue. A iniciativa envolve a coleta de materiais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, entre eles pneus, latas e outros objetos descartáveis. Ação também alcança o Distrito de Pista Branca.

Durante o mutirão, os moradores estão sendo orientados a colocar em frente às residências todo material inservível. As equipes da Secretaria de Obras realizam a coleta e destinam os resíduos não recicláveis ao aterro sanitário do município de Bannach.

Além da Secretaria de Obras, servidores das pastas de Assistência Social, Meio Ambiente e Saúde também participam da ação, reforçando o trabalho integrado da gestão municipal no combate às doenças transmitidas pelo mosquito.

O prefeito Valber Milhomem e o vice-prefeito Adão Amarinho (Adão da Saccarelli), ambos do União Brasil, acompanham o mutirão de perto e atuam diretamente nas ruas, orientando a população sobre a importância de manter quintais e terrenos limpos.

“Estou nas ruas, junto com o nosso povo, fazendo a minha parte no mutirão de limpeza da cidade. Cuidar dos espaços públicos é cuidar da saúde das pessoas. Cada saco de lixo recolhido é um foco de dengue a menos. Essa é uma luta de todos nós. Prefeitura e comunidade de mãos dadas contra a dengue”, destacou o prefeito Valber Milhomem. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)