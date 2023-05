Água Azul do Norte: Foragido da Justiça do estado do Goiás confronta com polícia e vai a óbito.

Após diversos levantamentos, a Polícia Militar e Civil do estado do Goiás localizou em Água Azul do Norte, sul do Pará, um foragido da justiça com cinco mandados de prisão em seu desfavor na manhã desta terça-feira (16).

Ao perceber a presença dos policiais, o criminoso veio a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra as equipes, que imediatamente revidaram a injusta agressão, o criminoso foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos evoluindo a óbito.

O criminoso portava uma pistola calibre .380, e estava na cidade utilizando um documento falso. Durante as buscas na residência onde ele foi localizado foi apreendida mais uma arma de fogo.

O criminoso possuía uma extensa ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, receptação, organização criminosa, lesão corporal, injúria, dano, vias de fato, diversos homicídios, destruição e ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações o criminoso era considerado uma das lideranças da “Orcrim”, Comando Vermelho, nas regiões oeste e noroeste da capital do Goiás, de modo que o resultado da operação representado pela união das forças de segurança pública, representam um duro golpe as facções criminosas. (A Notícia Portal)