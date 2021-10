Matadores de agente da PF responderão por latrocínio

Em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Polícia Civil, A polícia Federal prendeu no domingo (10) três homens suspeitos de terem assassinado o agente federal Ramon Santos Costa durante um assalto a ônibus na madrugada do mesmo dia. A vítima era Ramon Santos Costa, de 33 anos.

Ele era lotado na Superintendência Regional da PF no Pará e foi morto após reagir ao assalto no município de Goianésia do Pará. O inquérito policial foi instaurado e o procedimento remetido para a Justiça Estadual.

E nota, a Polícia Federal lamentou profundamente o ocorrido e parabenizou as forças de segurança que não mediram esforços na captura dos suspeitos. Os três foram identificados como Elizeu Mendes Brandão, Edson Domingos Passos Campos e Elson Santos Albuquerque.

O caso

De acordo com relato da PM, era por volta das 2h, na vicinal “Três Irmãos”, em Goianésia, quando três indivíduos tomaram de assalto um ônibus da linha Real Maia. No veículo, estava o policial federal Ramon, que reagiu ao assalto, alvejando um dos criminosos, mas também foi alvejado e morreu.

Após informações de que os indivíduos envolvidos na morte do PF estariam fugindo em vans de Jacundá em direção a Marabá, policiais da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) seguiram no sentido Nova Ipixuna e no local já estavam guarnições da PF, PRF e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) efetuando abordagens das vans. Em um micro-ônibus foi abordado Elizeu Brandão, que ao ser indagado pelos militares confessou a participação no crime e que a arma estava escondida no micro-ônibus.

Preso, Elizeu informou o primeiro nome dos outros dois comparsas, Edson e Elson, que participaram do assalto, sendo que Edson teria sido baleado e que provavelmente estaria na casa de sua mãe, em Breu Branco, enquanto Elson deveria estar voltando para Parauapebas pois tinha abandonado os dois.

Os militares se dividiram. Uma guarnição foi até Breu Branco, onde descobriu que o acusado já estava no Hospital Regional de Tucuruí, onde foi preso e identificado como Edson Domingos Passos Campos.

Por volta das 20h, militares em barreira montada na entrada de Parauapebas capturaram o terceiro acusado, Elson Santos Albuquerque, conhecido como “Amarelinho” ou “Maguim”.

Nota de pesar

A Federação Nacional dos Policiais Federais emitiu nota no site da instituição, lamentando a morte do agente da PF:

“Foi com muita tristeza que a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) recebeu a notícia de falecimento do jovem agente da Polícia Federal Ramon Santos Costa, na madrugada de domingo (10). Ele foi baleado durante assalto ao ônibus em que viajava, no interior do Pará.

Ramon tinha apenas 33 anos. Baiano, ele ingressou na PF em 2012 e era lotado no Grupo de Polícia Marítima da Superintendência do Pará.

A Fenapef lamenta profundamente a perda tão precoce e brutal do colega e pede providências imediatas no sentido de captura e prisão dos responsáveis. Aos amigos, colegas de trabalho e familiares, expressa toda a solidariedade. Que o tempo ajude a acalmar a dor e a tristeza de todos”.

(Com informações Correio de Carajás)