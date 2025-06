Disparos em rua terminam em prisão por posse ilegal de arma e ameaça contra mulher no sul do Pará

Um homem foi preso na manhã de domingo (22) em São Félix do Xingu, no sul do Pará, acusado de posse ilegal de arma de fogo, disparo em via pública e ameaça. A prisão foi resultado da Operação Saturação, deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), sob a coordenação do coronel Formigosa.

De acordo com informações do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a guarnição da viatura 3603, comandada pelo 3º Sargento Brayan e composta pelo 3º Sargento A. Silva e pelo cabo Amaral, foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) após uma denúncia anônima. A informação relatava que um homem estaria armado, efetuando disparos em via pública e ameaçando uma moradora do bairro Solar das Águas.

O suspeito, identificado como Wilstrykasley Rodrigues Batista, foi localizado na rua Canaã, no Setor Sul. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, escondendo-se em um banheiro da residência, mas foi rapidamente contido pela equipe.

Durante a abordagem, Wilstrykasley indicou o local onde havia escondido a arma: um revólver calibre .32, marca Escudo, número de série 50027, carregado com quatro munições intactas e duas deflagradas.

Para garantir a segurança dos policiais, de terceiros e do próprio suspeito, foi necessário o uso de algemas, seguindo o que determina a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após a prisão, Wilstrykasley Rodrigues Batista foi apresentado sem lesões aparentes à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas são fundamentais para coibir crimes e solicita que a população continue colaborando com informações. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)