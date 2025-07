Campanha do Hemopa mobiliza Redenção e Rio Maria e garante atendimento para até 3.464 pacientes no Pará

A Fundação Hemopa alcançou a marca de 866 bolsas de sangue coletadas, resultado de ações realizadas nas unidades fixas da hemorrede estadual e em campanhas externas em várias regiões do Pará. A quantidade arrecadada pode beneficiar até 3.464 pacientes internados em hospitais da rede pública.

O destaque no sul do estado ficou para as cidades de Redenção e Rio Maria. Por meio do Hemonúcleo de Redenção, foram arrecadadas 67 bolsas de sangue em uma campanha externa realizada no município vizinho, Rio Maria, evidenciando o papel fundamental da região no fortalecimento da rede de doações.

Em outras localidades, os resultados também foram expressivos. Em Belém, o Hemocentro Coordenador reuniu 139 bolsas. Os postos de coleta nos shoppings Castanheira e Metrópole somaram 53 e 41 bolsas, respectivamente. No interior, os hemocentros de Marabá, Castanhal e Santarém coletaram 90, 27 e 12 bolsas, respectivamente.

Entre as campanhas externas, destaque para Pacajá, com 103 bolsas, sob coordenação do hemonúcleo de Tucuruí; Bragança, com 202 coletas por meio do Hemocentro de Capanema; e Marituba, onde o Camp Marituba reuniu 51 doações. Em Castanhal, uma campanha na Igreja Adventista Central arrecadou 81 bolsas.

Essas ações integram a mobilização do Junho Vermelho, campanha nacional de incentivo à doação voluntária de sangue, fundamental para manter os estoques em níveis seguros.

Quem pode doar? Pessoas saudáveis com idade entre 16 e 69 anos e peso acima de 50 kg. Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável legal. (A Notícia Portal com informações Aline Seabra (HEMOPA)/Fotos: Divulgação Agência Pará)