PREFEITURA DE REDENÇÃO APOIARÁ A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL NO PARATOCAN 2023

A Prefeitura Municipal de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Juventude, está apoiando a participação de 4 Escolinhas de Futebol na Edição 2023 do XXV PARATOCAN Cup de Futebol de Base. A competição será realizada na cidade de Conceição do Araguaia no período de 1º e 05 de Novembro, no Estádio Carecão.

O XXV PARATOCAN, além de tradicional é considerado uma vitrine para o futebol de base, que reúne algumas das principais escolinhas dos Estados do Pará, Tocantins e Maranhão, agregando cerca de 55 clubes com número expressivo de cerca de 1.200 atletas durante o período da competição sob a coordenação da Liga Esportiva de Conceição do Araguaia (LECA).

Para esse certame o Secretário de Esportes, Turismo e Juventude de Redenção, Manoel Reis, juntamente com Liga Esportiva de Redenção doaram bolas para as Escolinhas e, confirma a participação de Redenção que será representada pelas escolinhas 13 de Maio, Halley, Novo 13 e Escrete de Ouro, sob a responsabilidade dos dirigentes de cada Escolinha, que receberam apoio para deslocamento até a cidade sede do evento. (A Notícia Portal/ Ascom/Secretaria de Esportes)